Мошенники начали притворяться покупателями

Мошенники обманывают вологжан под видом покупателей. О новой схеме жульничества рассказал департамент цифрового развития области.

Жулики вступают в диалог с продавцом, выставившим товар в интернете и сообщают, что готовы к покупке, однако сделку необходимо провести с помощью безопасного платежа на защищенном от мошенников сайте.

Киберпреступники рассказывают продавцу, что их деньги уже внесены в систему, поэтому необходимо перейти по указанной ссылке на защищенный сайт, ввести там данные своей банковской карты и деньги после нажатия кнопки «получить деньги» будут переведены на его карту.

«Мошенник присылает продавцу ссылку, ведущую на фишинговый сайт. В том случае, если человек перейдёт на этот ресурс и введет свои платежные данные, они мгновенно будут отправлены киберпреступникам, которые украдут деньги с банковского счёта», – рассказала начальник департамента цифрового развития Вологодской области Ирина Просвирякова.

В департаменте предупреждают, что даже продавцам необходимо соблюдать осторожность и вносить данные своей карты только на проверенных сайтах.