Фасады восьми домов обновят в Вологде

[ Общество ]

В Вологде в этом году обновят фасады восьми домов. Общая стоимость работ, которые будут финансироваться из регионального бюджета, оценивается в 126 млн рублей. На объектах подрядчики уже выставляют леса.

Предполагается, что в этом году будут обновлены фасады домов по адресам: улица Пирогова, 12; улица Пирогова, 14; улица Козленская, 11; улица Зосимовская, 70; Набережная VI Армии, 19/7; улица Галкинская, 107; площадь Бабушкина, 6; площадь Бабушкина, 8. Как уточнили в администрации города, дома выбраны исходя из их расположения рядом с общественными пространствами, которые либо уже обновлены, либо реконструкция которых проводится в настоящее время.

«В рамках проведения работ планируется покрасить фасад, в случае необходимости – заменить стеклопакеты в подъездах, обновить входные двери. Также нужно провести ремонт козырьков над выходными группами, ремонт отмостков и т.д., - пояснили в администрации города.  

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