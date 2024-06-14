Рекреационные объекты на черноморском побережье построят из сокольской балки

На черноморском побережье построят из клееной балки, произведенной на предприятиях Segezha Group в Соколе, рекреационные объекты. Беседки, навесы, веранды и перголы из клееной северной древесины дополняют рекреационные комплексы новыми архитектурными элементами.

«Традиционно в южных регионах в качестве строительного материала применяют камень, кирпич или бетон, но такие дома – без изюминки. В наших проектах на Черноморском побережье мы модернизируем уже готовые здания и благодаря применению клееной балки они становятся гармоничнее и уютнее. Из балки С-ДОК строим зоны для барбекю, перголы, навесы для бассейнов и балконов, даже сферической формы. Такие объекты из клееных конструкционных изделий уже построены в Новороссийске, Геленджике, в урочище Широкая балка и селе Мысхако», - рассказал руководитель компании «Про Дерево» Евгений Матвеенко.

Клееная балка – строительный материал, обладающий уникальными прочностными характеристиками, с возможностью производства разных размеров и сечений. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам такие конструкции не разрушает солнце или морской бриз.

«Использование клееной балки Segezha Group даёт возможность обеспечить сочетание с другими строительными материалами: дерево, бетон, стекло или полимер. Преимуществами этого решения среди других являются новые возможности в архитектурном проектировании. Клееные деревянные конструкции пользуются высоким спросом. Наши производственные мощности загружены на 100%», – комментирует гендиректор АО «Сокольский ДОК» Константин Пастухов.

В прошлом году 85% клееной конструкционной балки Segezha Group составляли внутренние заказы по России. Материал активно покупают застройщики в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областях. Часть заказов поступает в Ямало-Ненецкий АО и Республику Карелия, а также южные регионы России.

«Мы активно развиваем новый промышленный сегмент, выстраивая синергию с сельским и агрохозяйством. Значительно расширять базу клиентов позволяет высокий спрос на деревянное домостроение на внутреннем рынке, где используется, в том числе, балка. Сегодня открыты новые регионы поставок, в числе которых Краснодарский край, ЯНАО, Республика Бурятия. Среди покупателей за рубежом – Беларусь, Казахстан, Грузия, Израиль, Турция, Корея, Индия, Китай и Узбекистан», – говорит директор по аналитике Segezha Group Надежда Рязанцева.

Клееная балка – ключевой продукт, выпускаемый в сегменте клееных деревянных конструкций (КДК). Материалом для КДК является ель. Мощность производства Сокольского ДОК в Вологодской области – более 100 тыс. м3 КДК в год.