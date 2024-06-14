В Вологде приступили ко второму этапу покоса травы, который продлится на протяжении двух недель. В рамках второго этапа особое внимание уделяется зонам вдоль проезжих частей и тротуаров.

«У нас заключен контракт на покос 115 гектаров, и эта территория будет увеличена. В этом году окашивают и неразграниченную территорию. Второй этап завершится 28 июня, а третий пройдет с 10 по 30 августа. Работы будут выполняться как силами подрядных организаций, так и силами городского отдела озеленения», – рассказала руководитель МКУ «Служба городского хозяйства Вологды» Юлия Попова.

В частности, до выходных планируется выкосить траву на улицах Герцена, Козленская, Мира, Чехова, Мальцева, Октябрьская, Благовещенская, Мохова, Ударников, Советский проспект и проспект Победы. Задача рабочих – не только выкосить участки, но и убрать траву, которая попала на проезжую часть и тротуары, собрав ее в кучи. Их будут вывозить в ночное время.

Также в усиленном формате будет идти и борьба с борщевиком – к покосу опасного растения добавится гербицидная обработка. Специальный препарат будет закуплен в ближайшее время.