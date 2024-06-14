Андрей Луценко заявил о работе более 2000 волонтеров в «Вологодском Швейбате»

Количество волонтеров в добровольческой организации «Вологодский Швейбат» за последний год увеличилось более чем на тысячу человек. Объединение включает в себя более сотни мастерских и цехов по всему региону. Активисты плетут маскировочные сети, шьют спецодежду и собирают гуманитарную помощь.

«Выросла ответственность за все принимаемые решения и перед коллективом, и перед бойцами. Приходится в разы оперативнее решать вопросы, но трудности закаляют. Недавно нам предоставили в безвозмездное пользование помещение на Пугачева, там мы обустроили еще одну мастерскую. Также мастерские открыты прямо на рабочих местах на предприятиях и в организациях. Ждем к сотрудничеству другие организации области», - рассказала Ирина Дуванова.

Для последней партии на фронт волонтеры подготовили к отправке более тысячи маскировочных сетей и 50 комплектов индивидуальной маскировки. Спрос на сети, по словам активистов, никогда не уменьшается.

«Сейчас «ШвейБат» объединил более двух тысяч неравнодушных вологжан. Колоссальный труд и работа без выходных дают большие результаты. За все время существования организации участники отправили на передовую порядка шести тысяч маскировочных сетей и 200 комплектов индивидуальной маскировки, несколько тысяч изделий швейного производства, десятки противоосколочных одеял. Волонтеры «ШвейБата» всегда на связи с военнослужащими, помогают и словом, и делом», - прокомментировал председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Добавим, помимо производства сетей и одежды волонтеры «Вологодского ШвейБата» собирают гуманитарную помощь по запросам военнослужащих. Чаще всего бойцам необходимы газовые баллоны, влажные салфетки, футболки, носки и медикаменты для оказания первой помощи.