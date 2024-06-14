Мэр Череповца показал новые контейнеры для сбора мусора

Мэр Череповца Вадим Германов показал новые контейнеры, которые будут устанавливать в городе для сбора мусора. По его словам, такие контейнеры появятся уже этим летом

«Новые конструкции и выглядеть будут гораздо эстетичнее, и не позволят мусору разлетаться по округе. В описании модуля есть грустная новость для чаек и грызунов: «Благодаря плотно закрывающимся дверцам, предотвращает доступ к кормовой базе», - написано на странице Германова в соцсетях.

На первоначальном этапе в городе установят 105 таких контейнеров на 26 муниципальных контейнерных площадках. Все они будут установлены в непосредственной близости с различными городскими объектами.

В том случае, если площадки зарекомендуют себя с хорошей стороны, их количество в городе увеличится.