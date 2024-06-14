Четыре деревни ликвидированы в Вологодском округе

Четыре деревни официально прекратили существование в Вологодском округе. Как указано в постановлении регионального правительства, в округе больше нет деревень Долгово, Закрышкино, Настасьино и Сопятино.

В документе указано, что деревни прекратили существование не из-за отсутствия жителей, а из-за невозможности подключения домохозяйств к газу.

При этом деревни Долгово, Настасьино и Сопятино присоединились к деревне Морино, около которой они были расположены, а деревня Зарышкино присоединена к деревне Смольево.

Дело в том, что в деревнях Морино и Смольево есть газ, соответственно, домохозяйства остальных деревень также смогут подключиться к газу. Что касается непосредственно деревень Долгово, Закрышкино, Настасьино и Сопятино, то они не попали в программу газификации, - сообщает портал GorodVo.