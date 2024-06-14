Администрация Череповецкого района нарушает Земельный кодекс

Администрацию Череповецкого района признали нарушившей несколько статей Земельного кодекса РФ. В частности, комитет имущественных отношений районной администрации выставил на торги земельный участок, на котором жительница Череповца построила садовый дом.

Как рассказали в региональном управлении антимонопольной службы, в 2019 году СНТ «Рябинка» передало в пользование жительницы Череповца земельный участок, расположенный в селе Ирдоматка Череповецкого района.

Женщина построила на участке садовый дом площадью почти 29 квадратных метров. Впоследствии череповчанка подала документы на право собственности на построенный дом. Несмотря на это, районный комитет имущественных отношений выставил земельный участок на торги.

«Вологодское УФАС признало организатора торгов - комитет имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района нарушившим несколько статей Земельного Кодекса РФ. Комитету имущественных отношений и аукционной комиссии предписано отменить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по лоту № 12», – пояснили в антимонопольной службе.

В УФАС уточнили, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может быть предметом аукциона, если на нем расположено здание, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам.