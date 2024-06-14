Последний участник ВОВ ушел из жизни в Вологодском округе

[ Общество ]

В Вологодском округе ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны Георгий Оленев.

Как пишет газета округа «Маяк», 1941 году, когда началась война, Георгию Оленеву исполнилось 13 лет. В боях погибли отец и три его брата – дяди Георгия.

Уже в 1942 году Георгий пошел работать в совхоз «Дикое», где возил на лошади хлеб, горючее и корма из Вологды на совхозную ферму.

В 1944 году Георгий Оленев был призван в ряды вооруженных сил, где он прослужил до 1951 года, сначала в Белорусском военном округе, а затем в Кандалакше под Мурманском.

ветеран

Вернувшись на родину, Георгий Оленев создал семью и вместе с супругой Людмилой Александровной воспитали троих детей.

«Георгий Федорович награжден медалью «За Победу над Германией». За свой мирный труд неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарностями, медалью «Ветеран труда». – сообщает издание в соцсетях.

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