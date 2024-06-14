Вологодский школьник погиб после несданного ОГЭ

[ Происшествия ]

В Шекснинском районе ученик девятого класса обнаружен погибшим после несданного ОГЭ. По информации telegram-каналов, тело ученика Устье-Угольской школы обнаружено в гараже рядом с домом. Сообщается, что за день до происшествия он завалил ОГЭ по русскому языку и не хотел оставаться на второй год. Перед смертью он написал подруге в СМС-сообщении, что хочет уйти.

Как пишет районная газета «Звезда», криминального следа в гибели нет. В местном управлении образования рассказали, что мальчик хорошо учился и имел планы на будущее.

Правоохранительные органы по факту происшествия проводят проверку.

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