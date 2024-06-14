Глава Устюженского округа официально сложил с себя полномочия

Глава Устюженского округа Игорь Петров официально объявил о своем решении уйти в отставку. Накануне он последний день отработал в должности главы.

«Почти 10 лет я проработал в этой должности, а это не маленький срок. За эти годы, благодаря вашей поддержке и помощи, сделано немало для нашей родной устюженской земли: ремонты дорог, благоустройство, строительство социальных и культурных объектов и многое другое. За это вам огромное спасибо», - написал Петров в соцсетях.

Экс-глава округа также выразил надежду, что в будущем округ ждем еще много новых свершений.