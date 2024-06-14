Вологодское «Динамо» прервало безвыигрышную серию

[ Спорт ]

В 11-м туре группы 2 дивизиона Б вологодское «Динамо» на своем поле принимало «Торпедо-Владимир». Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте.

Александр Дерюгин после розыгрыша углового удачно подставил свою голову и отправил мяч в ворота соперника. Второй гол пришёлся ближе к концу встречи: вновь помогло стандартное положение. Валентин Солодаренко перевел мяч в ворота после розыгрыша штрафного Кириллом Кореевым - 2:0. Бело-голубые прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой было 2 ничьи и 3 поражения.

«Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы достаточно скрупулёзно подошли к подготовке к сопернику, разобрали сильные и слабые стороны. Чуть-чуть видоизменили наш план на матч по сравнению с последними играми. Всё реализовали, достаточно большое количество опасных моментов создали. Преодолели все трудности, которые на нашем пути оказались и эту победу заслуженного сегодня забрали», - резюмировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер вологодского клуба Рудольф Чесалов.

В следующем туре динамовцы встретятся с «Енисеем 2». Матч пройдёт в Красноярске 19 июня.

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