Под Вологдой завтра закроют железнодорожный переезд

[ Общество ]

В Вологодском округе завтра полностью закроют железнодорожный переезд на станции Дикая. Необходимость закрытия переезда в Северной железной дороге объяснили проведением ремонтных работ.

«14 июня 2024 года с 10.00 до 22.00 в связи с производством работ по ремонту пути, железнодорожный переезд на ст. Дикая (автодорога Лесково – Дикая – Горка) будет полностью закрыт для движения автотранспорта», - пояснили в пресс-службе Вологодского региона СЖД.

Проехать через железнодорожный переезд можно будет в то время, когда переезд свободен от движения поездов и нахождения на путях ремонтно-путевой техники.

Автомобилистов просят учесть это обстоятельство при планировании поездок.

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