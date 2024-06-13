Разрядившийся мобильный телефон спас череповчанина от потери 3 млн рублей

Жителя Череповца мобильный телефон спас от потери 3-х миллионов рублей.

Как пояснили в региональном УМВД, мужчине позвонил неизвестный человек, который представился работником финансовой организации.

По традиционной схеме 43-летнему мужчине начали рассказывать про подозрительные операции с его счетом и для спасения денег необходимо срочно взять кредит и перевести деньги на безопасный счет.

«Мужчина уже намеревался переводить денежные средства, но его телефон разрядился и у заявителя появилось время подумать. Череповчанин решил не оформлять кредит и не отправлять свои денежные средства, а обратиться в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Ущерб, который мог быть причинен череповчанину, оценивается в 3 млн рублей.