Разрядившийся мобильный телефон спас череповчанина от потери 3 млн рублей

[ Происшествия ]

Жителя Череповца мобильный телефон спас от потери 3-х миллионов рублей.

Как пояснили в региональном УМВД, мужчине позвонил неизвестный человек, который представился работником финансовой организации.

По традиционной схеме 43-летнему мужчине начали рассказывать про подозрительные операции с его счетом и для спасения денег необходимо срочно взять кредит и перевести деньги на безопасный счет.

«Мужчина уже намеревался переводить денежные средства, но его телефон разрядился и у заявителя появилось время подумать. Череповчанин решил не оформлять кредит и не отправлять свои денежные средства, а обратиться в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Ущерб, который мог быть причинен череповчанину, оценивается в 3 млн рублей.

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