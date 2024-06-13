В Вологде заключен контракт на проект благоустройства площади Революции

В Вологде заключен контракт на разработку проекта по благоустройству площади Революции. По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, стоимость контракта – 10 млн рублей.

«Заключен контракт стоимостью более 10 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по благоустройству площади Революции. Проект будет разработан в два этапа: первая часть - до апреля 2025 года, вторая очередь - к декабрю 2025 года. После этого специалисты приступят к реконструкции. Всего на обновление площади Революции предусмотрено около 2 миллиардов рублей - решение было одобрено лично президентом России и получило федеральную поддержку», – цитирует Георгия Филимонова его пресс-служба.

Сообщается, что площадь сохранит свою многофункциональность. В частности, на площади можно будет проводить различные мероприятия и будет благоустроен детский парк, где разместят детскую площадку и парковый павильон.

На площади появится сухой светодинамический фонтан, который будет «рисовать» водные картины. Не исключается восстановление Спаси-Всеградского собора.

Вместе с площадью будут благоустроены прилегающие улицы. Кроме этого, проведут озеленение существующих скверов и увеличат места на автостоянках.

Центральная площадь будет обновлена к 880-летнию города, которое будет отмечаться в 2027 году.