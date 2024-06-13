Директор вытегорской школы оштрафован за грязную посуду в столовой

[ Общество ]

Вытегорская прокуратура обнаружила серьезные нарушения санитарно–эпидемиологического законодательства в столовой одной из школ округа.

«Проверкой, проведенной в одной из школ-интернатов округа, установлены факты хранения в складском помещении пищевой продукции с истекшим сроком годности, неудовлетворительного санитарного состояния столовой посуды и возможности заражения готовой продукции возбудителями инфекционных заболеваний», - рассказали в прокуратуре области.

По результатам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений, три должностных лица образовательного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении директора возбудили дело по административной статье и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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