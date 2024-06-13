Пожилая череповчанка отсудила у аптеки более 1 млн рублей за травму головы

[ Общество ]

В Череповце 77-летняя женщина отсудила у аптеки более 1 млн рублей за травму головы, которую она получила после падения на входе в помещение. Происшествие случилось в апреле 2022 года.  

В результате падения женщина ударилась головой о прилавок и была доставлена в больницу, где ей провели операцию по ушиванию раны и удалению внутримозговой гематомы.

«Из-за полученной травмы пенсионерка была лишена возможности вести привычный и активный образ жизни, утратила способность к самостоятельному передвижению. Длительный период она находилась на амбулаторном лечении, также ей пришлось пройти курс реабилитации в Санкт-Петербурге», - рассказали в пресс-службе судов области.

Эксперты сделали вывод, что женщине причинен тяжкий вред здоровью. За взысканием компенсации с аптеки череповчанка обратилась в суд, который присудил в пользу пострадавшей 700 тысяч рублей морального вреда, 350 тысяч рублей в виде штрафа за нарушение прав потребителей, а также почти 40 тысяч рублей судебных расходов. 

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травма моральный ущерб
 

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