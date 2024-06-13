Три человека получили травмы в ДТП со скорой помощью в Череповце

[ Происшествия ]

В Череповце накануне вечером произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Авария случилась около 18.00 на перекрестке улиц Ленина и Горького. По сообщению официального портала Череповца, автомобиль скорой помощи, которым управлял 50-летний мужчина, столкнулся на перекрестке с Ладой Приорой. После удара автомобиль скорой помощи упал на бок.  

Сообщается, что медицинская бригада везла в больницу двухлетнего ребенка со стенозом гортани. В результате аварии у малыша диагностировали сотрясение головного мозга.

Также пострадала мама ребенка, получившая травму грудной клетки, и фельдшер скорой помощи.

Обстоятельства аварии уточняются.

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