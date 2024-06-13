Вологодский «Олимп» потерпел поражение от ярославского «Шинника»

Вологодский «Олимп» потерпел второе поражение в первенстве III лиги «Золотого кольца».

Накануне вологжане принимали молодежную команду ярославского «Шинника» и уже к двадцатой минуте матча уступали два мяча.

На старте второго тайма подопечным Дениса Кубасова удалось сократить своё отставание, голом отметился Евгений Проколий, забив свой второй мяч в чемпионате, но набрать очки вологжанам вновь не удалось. Итог матча - 1:2.

ФК «Череповец» проведет свой матч 4 тура первенства в субботу, 15 июня. Череповчане примут ФК «Родник».