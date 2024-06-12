Вологжанин взял золото боксерского турнира «Балтийский ринг»

Максим Бахарев одержал победу на межрегиональных соревнованиях по боксу ББалтийский ринг», которые прошли в Калининградской области с 7 по 9 июня.

В турнире приняли участие лучшие спортсмены со всего Северо-Запада России. Вологодскую область представляли боксеры СШОР «Витязь» Александр Раевский и Максим Вихарев.

В весовой категории до 67 кг в возрастной группе «мужчины 19-40 лет» Александр Раевский в полуфинале встречался в ринге с кандидатом в мастера спорта из Калининградской области. Поединок проходил в обоюдоострых атаках и носил бескомпромиссный характер. По итогу трех раундов наш спортсмен уступил по очкам, остановившись в шаге от финала, став бронзовым призером турнира.

В этой же возрастной группе в весе до 71 кг Максим Бахарев в финале соревнований встречался в ринге с чемпионом Калининградской области. Максим с первых минут поединка завладел инициативой и не упускал ее до финального гонга. По итогу трех раундов наш боксер победил единогласным решением судей, завоевав золотую медаль турнира.