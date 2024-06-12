В ряде районов Вологды увеличены сроки отключения горячей воды

В некоторых районах Вологды будут увеличены сроки отключения горячей воды. Как пояснили в администрации города, это было необходимо сделать из-за капитального ремонта тепловых сетей.

«Период отключения горячей воды станет несколько больше у жителей части домов, запитанных от котельной ВОМЗ, тепловых источников на улице Карла Маркса, 70, улице Машиностроительная, 19, улице Чернышевского, 84. Это связано с выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей большой протяженности. Увеличение срока отключения горячего водоснабжения у потребителей в селе Молочное связано с работами по реконструкции котельной. К сожалению, альтернативные источники, на которые было бы возможно переключить потребителей в селе Молочное, отсутствуют», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Также в 2024 году будет проводиться реконструкция котельных АО «Вологдагортеплосеть» по адресам: улица Можайского, 15А и улица Горького, 99А. Потребители, которых обслуживали эти котельные, будут переключены на альтернативные источники теплоснабжения.

Также у ряда котельных передвинут сроки отключения горячей воды.