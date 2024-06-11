Вице-спикер областного заксобрания сложил полномочия

[ Общество ]

Вице-спикер Законодательного собрания Вологодской области Игорь Даценко сложил полномочия в региональном парламенте. Об этом заявил врио губернатора Георгий Филимонов. По его словам, депутаты Заксобрания приняли отставку.

«Игорь Даценко назначается заместителем губернатора - начальником департамента труда и занятости населения. Это важное кадровое назначение. Очень заинтересован в привлечении большого количества профессионалов, которые будут заниматься решением комплекса вопросов в социальной сфере. Игорь Даценко - человек, который 10 лет занимался социалкой, большой эксперт», - прокомментировал Георгий Филимонов.

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