Вице-спикер областного заксобрания сложил полномочия

Вице-спикер Законодательного собрания Вологодской области Игорь Даценко сложил полномочия в региональном парламенте. Об этом заявил врио губернатора Георгий Филимонов. По его словам, депутаты Заксобрания приняли отставку.

«Игорь Даценко назначается заместителем губернатора - начальником департамента труда и занятости населения. Это важное кадровое назначение. Очень заинтересован в привлечении большого количества профессионалов, которые будут заниматься решением комплекса вопросов в социальной сфере. Игорь Даценко - человек, который 10 лет занимался социалкой, большой эксперт», - прокомментировал Георгий Филимонов.