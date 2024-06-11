Ветеран СВО назначен замначальника департамента внутренней политики

Ветеран СВО Кирилл Джавлах назначен заместителем начальника департамента внутренней политики правительства Вологодской области. О новом кадровом решении рассказал врио губернатора области Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве.

«Кирилл – ветеран боевых действий, служил в СВО. Таким образом, мы выполняет поручение президента по кадровому продвижению участников СВО», - пояснил Георгий Филимонов.

Также врио губернатора рассказал, что Кирилл был его студентом во время работы в Университете дружбы народов.

«Отличник, интеллектуал, патриот. Стал профессионалом в сфере политологии, истории России, отличным политтехнологом. Он абсолютно искренне со знанием дела ушел добровольцем на СВО, имея за плечами опыт срочной службы в ВДВ», - также уточнил Георгий Филимонов.

Сообщается, что Кирилл Джавлах - уроженец Ростовской области, жил в Москве. Закончил Университет дружбы народов, специалист в области политологии, политтехнологий и международных отношений. Также за его плечами срочная служба в десантных войсках и участие в СВО. В «горячей» точке входил в состав разведподразделения.