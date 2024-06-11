Юная вологжанка Амелия Козырева поборется за звание лучшего кондитера страны

Юная вологжанка Амелия Козырева приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница».

13-летняя вологжанка попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусным тортом.

«На встречу с «королем тортов» и членами жюри Амелия принесла маковый торт с начинкой из кокосового ганаша и ягод. Если юным гениям удастся поразить Рената Агзамова, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны», - сообщает пресс-служба проекта.