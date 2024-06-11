Вологодский застройщик приговорен к реальному сроку за обман дольщиков

[ Общество ]

В Вологде вынесен приговор двум руководителям нескольких строительных организаций, которые строили многоквартирные дома в деревне Алексино Вологодского округа. На скамье подсудимых оказались супруги, которые организовали несколько строительных организаций - ООО «ТеплоДом СУ-4», ООО «СУ-1», ООО «СУ-2» и ООО «СУ-6». Оба супруга обвинялись по статье за мошенничество.

Как пояснили в прокуратуре области, с 2014 по 2018 годы организации строили в Алексино многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков.   

«Подсудимые, достоверно зная, что не имеют возможности выполнить свои обязательства по строительству домов в установленные сроки и в целях дальнейшего привлечения средств дольщиков продолжали заключать договоры участия в долевом строительстве, в том числе по ценам ниже рыночных», - пояснили в надзорном ведомстве.

Всего ими было заключено 80 договоров долевого строительства в двух многоквартирных домах. Сумма ущерба превысила 101 млн рублей.

«В последующем дом по улице Радужная в деревне Алексино достроен с привлечением средств инвестора, дом по улице Алых Роз на момент вынесения приговора не достроен, участникам долевого строительства предоставлены квартиры в других домах», - также уточнили в областной прокуратуре.

Приговором суда женщине назначено 3 года условного срока, ее супруг ближайшие 3 года и 3 месяца проведет в колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. 

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