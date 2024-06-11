Вологжанин погиб в результате неосторожного курения

[ Происшествия ]

В Вологде во время пожара погиб 43-летний мужчина. Происшествие случилось накануне около 23.00 в доме №3 на улице Пугачева.

По информации регионального управления МЧС, загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома. К приезду пожарных расчетов четверо жильцов самостоятельно вышли из подъезда.

«На стук в дверь никто не реагировал. Попав в помещение, в одной из комнат на диване пожарные обнаружили погибшего 43-летнего мужчину – собственника квартиры», - уточнили в региональном управлении МЧС.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причиной происшествия огнеборцы считают неосторожность при курении со стороны погибшего.

Теги:
пожар погиб в пожаре
 

Последние новости

Вологодский застройщик приговорен к реальному сроку за обман дольщиков
Вологжанин погиб в результате неосторожного курения
Вологодские депутаты проверили состояние отремонтированных ранее дворов
20 муралов появятся на фасадах вологодских домов
Водитель Лады сгорел в своем автомобиле
"Сочинского гаишника" осудили в Череповце за обман таксистов
В честь Дня России в Вологде пройдет костюмированное праздничное шествие
Стала известна личность подозреваемого в убийстве преподавателя ВоГУ
Около 2 млрд руб. выделено на строительство и реконструкцию 36 спортивных объектов
Водитель Нивы погиб в ДТП под Вологдой