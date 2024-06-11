Вологодские депутаты проверили состояние отремонтированных ранее дворов

Встречи с вологжанами по вопросам благоустройства дворовых территорий прошли накануне в ряде дворов в центральной части города. В них приняли участие глава Вологды Юрий Сапожников, депутат ЗСО Марина Денисова, представители департамента городского хозяйства и Центра по работе с населением, жители.

«Продолжаем проверять дворы, отремонтированные по проекту «Формирование комфортной городской среды», на территориях избирательных округов. Напомню, что все выявленные недочеты подрядчик будет обязан устранить по гарантии», — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Так, во дворе на Мира, 80, жители указали на большую лужу. Подрядчик вместе с управляющей компанией должны устранить эту проблему.

Каждый год комиссии с участием депутатов Вологодской городской Думы осматривают дворы, отремонтированные в предыдущие годы, на предмет выявления появившихся со временем недочетов.

В этом году запланирован ремонт 50 дворов на общую сумму 353 млн рублей. Изначально в программу вошли 38 территорий, расширить список удалось благодаря дополнительным средствам в размере 95 млн рублей.