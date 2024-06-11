20 муралов появятся на фасадах вологодских домов

В Вологде 20 муралов украсят фасады зданий. Они будут созданы в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад», который стартует 24 июня. Точные адреса домов, на которых появятся муралы, пока не известны.

Всего в фестивале, по данным городской администрации, будут участвовать 20 художников из Москвы, Владивостока, Тулы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Челябинска и Вологды. Они будут в течение недели оформлять муралы как на жилых домах, так и на административных зданиях.

Известно, что один из муралов появится на драмтеатре. Там, в частности, появится изображение легендарного актера и режиссера, народного артиста РСФСР Алексея Семенова, который работал в драмтеатре.

Также на стенах зданий будут нарисованы портреты космонавта Павла Беляева и конькобежца Николая Гуляева.