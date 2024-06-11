Водитель Лады сгорел в своем автомобиле

[ Происшествия ]

В Великоустюгском округе автомобиль Лада Приора сгорел после столкновения с иномаркой. Авария произошла сегодня на 409-м километре трассы Чекшино-Тотьма-Котлас в районе деревни Журавлево.

По информации регионального УМВД, около 7.30 утра на дороге столкнулись Лада Приора и Ниссан Примера, которым управлял 21-летний водитель.

«В результате ДТП автомобиль Лада загорелся, его водитель погиб на месте происшествия, личность погибшего устанавливается», - уточнили в УМВД.

Водитель Ниссана, по предварительным данным, доставлен в больницу с закрытым переломом правого бедра, открытым переломом правой голени, а также тупой травмой живота.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

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