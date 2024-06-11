"Сочинского гаишника" осудили в Череповце за обман таксистов

[ Происшествия ]
Автор:
Амина Самир

42-летний новгородский жулик успешно выманивал у сограждан деньги  с сентября 2022 года по июнь 2023-нр.

Обосновался аферист в теплом Сочи. Именно из этого города он размещал заявки на поездки в разных местностях страны посредством онлайн-сервиса для заказа такси.

Водителям, принимавшим заказы, обманщик говорил, будто работает гаишником. Он сетовал: мол, нечаянно отправил деньги на счет таксиста, - и просил отправить полученные средства назад. В подтверждение своих слов мужчина отправлял пострадавши  от имени кредитной организации фальшивые уведомления о зачислениях.

Поверившие отправляли злоумышленнику переводы. Таким образом лже-гаишник "развел" 40 таксистов, которые перечислили ему более 400 тысяч рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, аферист полностью признал вину. 

Череповецкий городской суд приговорил мошенника к четырем годам условно с испытательным сроком на 3 года и взыскал причиненный вред.

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