В честь Дня России в Вологде пройдет костюмированное праздничное шествие

[ Общество ]

В День России, 12 июня, в Вологде пройдет праздничная программа в рамках мероприятия «Дружная семья – сильная Россия!». В частности, состоится общегородское праздничное шествие «Мы – русские».

В нем примут участие творческие коллективы учреждений культуры, молодежных объединений и спортивных организаций. Также к мероприятию присоединятся воспитанники детских садов вместе с родителями и педагогами. Отмечается, что участники будут в национальных костюмах, а дети –  в костюмах героев русских народных сказок.  

Колонна стартует в 17:30 от площади Возрождения и проследует до Кремлевской площади. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств с 17.00 до 18.10 на площади Возрождения, по улице Лермонтова (улицы Ленина до улицы Мира), а также по улице Сергея Орлова (от улицы Мира до Кремлевской площади).

Как сообщалось ранее, в 17:45 на площади можно будет послушать концертную программу ансамбля звонарей колокольни Софийского Собора, а в 18:00 на главной сцене начнется семейный фестиваль «Дружная семья – сильная Россия» с участием творческих коллективов и солистов города. Также с 12:00 до 20:00 на Кремлевской площади будет работать ярмарка

Теги:
День России праздник
 

Последние новости

В честь Дня России в Вологде пройдет костюмированное праздничное шествие
Стала известна личность подозреваемого в убийстве преподавателя ВоГУ
Около 2 млрд руб. выделено на строительство и реконструкцию 36 спортивных объектов
Водитель Нивы погиб в ДТП под Вологдой
Подозреваемый в убийстве Таисии Тулиной помещен в тюремную больницу
В череповецкой «Северстали» новый форвард
В Череповце двое подростков разгромили веранду детского сада
Житель Грязовца заплатит более 120 тысяч рублей за расклейку рекламных объявлений
«Блюз на веранде» соберет звездных и медийных музыкантов России
В Вологде завтра простятся с убитым преподавателем ВоГУ