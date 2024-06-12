В честь Дня России в Вологде пройдет костюмированное праздничное шествие

В День России, 12 июня, в Вологде пройдет праздничная программа в рамках мероприятия «Дружная семья – сильная Россия!». В частности, состоится общегородское праздничное шествие «Мы – русские».

В нем примут участие творческие коллективы учреждений культуры, молодежных объединений и спортивных организаций. Также к мероприятию присоединятся воспитанники детских садов вместе с родителями и педагогами. Отмечается, что участники будут в национальных костюмах, а дети – в костюмах героев русских народных сказок.

Колонна стартует в 17:30 от площади Возрождения и проследует до Кремлевской площади. В связи с этим будет ограничено движение транспортных средств с 17.00 до 18.10 на площади Возрождения, по улице Лермонтова (улицы Ленина до улицы Мира), а также по улице Сергея Орлова (от улицы Мира до Кремлевской площади).

Как сообщалось ранее, в 17:45 на площади можно будет послушать концертную программу ансамбля звонарей колокольни Софийского Собора, а в 18:00 на главной сцене начнется семейный фестиваль «Дружная семья – сильная Россия» с участием творческих коллективов и солистов города. Также с 12:00 до 20:00 на Кремлевской площади будет работать ярмарка