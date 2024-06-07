Стала известна личность подозреваемого в убийстве преподавателя ВоГУ

[ Общество ]

Вологодские Telegram-каналы публикуют данные подозреваемого в убийстве старшего преподавателя Вологодского госуниверситета Таисии Тулиной. Ранее пресс-служба судов Вологодской области распространила заявление, что подозреваемый – 28-летний уроженец Таджикистана помещен в тюремную больницу.

Как пишет telegram-канал «Вологодский городовой», в убийстве преподавателя подозревается Ориф Менглибоев, который учился на 4 курсе факультета журналистики, а также являлся председателем Ассоциации иностранных студентов ВоГУ.

убийство

В данный момент подозреваемый в убийстве Таисии Тулиной помещен в медучреждение системы ФСИН.

«28-летний вологжанин на почве возникшей личной неприязни решил расправиться со знакомой, с которой ранее состоял в близких отношениях. Днем 07.06.2024 он пришел к ней домой на ул. Конева г. Вологды. Там он задушил 36-летнюю женщину и нанес ей удар ножом в жизненно-важные органы. После содеянного мужчина причинил себе ранение и в дальнейшем был госпитализирован», - сообщает пресс-служба следственного комитета.

Теги:
убийство ВоГУ
 

Последние новости

В честь Дня России в Вологде пройдет костюмированное праздничное шествие
Стала известна личность подозреваемого в убийстве преподавателя ВоГУ
Около 2 млрд руб. выделено на строительство и реконструкцию 36 спортивных объектов
Водитель Нивы погиб в ДТП под Вологдой
Подозреваемый в убийстве Таисии Тулиной помещен в тюремную больницу
В череповецкой «Северстали» новый форвард
В Череповце двое подростков разгромили веранду детского сада
Житель Грязовца заплатит более 120 тысяч рублей за расклейку рекламных объявлений
«Блюз на веранде» соберет звездных и медийных музыкантов России
В Вологде завтра простятся с убитым преподавателем ВоГУ