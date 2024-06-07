Стала известна личность подозреваемого в убийстве преподавателя ВоГУ

Вологодские Telegram-каналы публикуют данные подозреваемого в убийстве старшего преподавателя Вологодского госуниверситета Таисии Тулиной. Ранее пресс-служба судов Вологодской области распространила заявление, что подозреваемый – 28-летний уроженец Таджикистана помещен в тюремную больницу.

Как пишет telegram-канал «Вологодский городовой», в убийстве преподавателя подозревается Ориф Менглибоев, который учился на 4 курсе факультета журналистики, а также являлся председателем Ассоциации иностранных студентов ВоГУ.

В данный момент подозреваемый в убийстве Таисии Тулиной помещен в медучреждение системы ФСИН.