Стала известна личность подозреваемого в убийстве преподавателя ВоГУ

Вологодские Telegram-каналы публикуют данные подозреваемого в убийстве старшего преподавателя Вологодского госуниверситета Таисии Тулиной. Ранее пресс-служба судов Вологодской области распространила заявление, что подозреваемый – 28-летний уроженец Таджикистана помещен в тюремную больницу.
Как пишет telegram-канал «Вологодский городовой», в убийстве преподавателя подозревается Ориф Менглибоев, который учился на 4 курсе факультета журналистики, а также являлся председателем Ассоциации иностранных студентов ВоГУ.
В данный момент подозреваемый в убийстве Таисии Тулиной помещен в медучреждение системы ФСИН.
«28-летний вологжанин на почве возникшей личной неприязни решил расправиться со знакомой, с которой ранее состоял в близких отношениях. Днем 07.06.2024 он пришел к ней домой на ул. Конева г. Вологды. Там он задушил 36-летнюю женщину и нанес ей удар ножом в жизненно-важные органы. После содеянного мужчина причинил себе ранение и в дальнейшем был госпитализирован», - сообщает пресс-служба следственного комитета.