В череповецкой «Северстали» новый форвард

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» подписала однолетний контракт с форвардом Алексеем Кручининым.

Два последних сезона Алексей провел в нижегородском «Торпедо». Профессиональную карьеру начал в составе «СКА-1946» в 2009 году. В КХЛ дебютировал в сезоне 2011/12. Всего в КХЛ провёл 518 матчей, набрал 224 (88+136) результативных очка.

Также череповчане узнали своих трех первых соперников сезона КХЛ 2024/25. Начнёт команда Андрея Козырева 4 сентября выездным матчем против нижегородского «Торпедо». 6 сентября «Северсталь» сыграет с московским «Динамо», а 8-го числа против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Теги:
хоккей ХК «Северсталь»
 

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