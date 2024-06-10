В Череповце двое подростков разгромили веранду детского сада

[ Происшествия ]

Двое череповецких подростков разгромили веранду детского сада №9. Как пояснила заведующая дошкольным учреждением Елена Бубина, поломки были жуткими.

«Утро пятницы, 7 июня, оказалось для нас совсем недобрым. Воспитатели, придя на работу, обнаружили жуткие поломки: были сломаны полки для игрушек, игрушки, выломаны кольца для баскетбола. Все поломанные игрушки и полы веранд залиты краской, приготовленной для покраски малых форм. На одной из веранд нанесена свастика», – рассказала Бубина ИА «Вологда Регион».

Полиция уже установила личности хулиганов, которыми оказались двое 14-летних подростков. Проверка, которую проводят сотрудники полиции, находится на личном контроле начальника регионального УМВД Павла Серова.   

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