В Череповце двое подростков разгромили веранду детского сада

Двое череповецких подростков разгромили веранду детского сада №9. Как пояснила заведующая дошкольным учреждением Елена Бубина, поломки были жуткими.

«Утро пятницы, 7 июня, оказалось для нас совсем недобрым. Воспитатели, придя на работу, обнаружили жуткие поломки: были сломаны полки для игрушек, игрушки, выломаны кольца для баскетбола. Все поломанные игрушки и полы веранд залиты краской, приготовленной для покраски малых форм. На одной из веранд нанесена свастика», – рассказала Бубина ИА «Вологда Регион».