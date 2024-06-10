Житель Грязовца заплатит более 120 тысяч рублей за расклейку рекламных объявлений

[ Общество ]

Житель Грязовца заплатит 127,2 тысячи рублей за расклейку рекламных объявлений в Череповце.

Как пояснили в областном суде, мужчина в летнее время занимался строительством и ремонтом домов. Для поиска новых клиентов начал расклеивать объявления о своих услугах на остановочных комплексах Череповца. Всего специалисты предприятия «Спецавтотранс» насчитали 412 объявлений, которые успел расклеить строитель. Именно этой компании были поручены работы по очистке территории от несанкционированной рекламы.

«Учреждение направило в адрес мужчины претензию о возмещении ущерба. Правонарушитель на нее не отреагировал. Тогда «Спецавтотранс» обратилось в суд с иском. Согласно расчетам, ответчиком нанесен ущерб на сумму 123 559,30 рублей», - уточнили в пресс-службе судов.

Районный суд Грязовца полностью удовлетворил исковые требования и добавил к этой сумме 3 671 рублей госпошлины.

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