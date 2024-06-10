«Блюз на веранде» соберет звездных и медийных музыкантов России

Музыкальные звезды из Москвы, Кубы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска, Кирова и Сочи приедут на вологодский фестиваль «Блюз на веранде». Концерты пройдут в Вологде 10, 11 и 12 июля.

Как сообщают организаторы фестиваля, вместе с вологодскими музыкантами гости сыграют в Консисторском дворике Вологодского кремля.

«Неотъемлемая, яркая часть фестиваля - вечерние джем-сейшны, на которых у зрителей есть возможность послушать джаз и блюз в камерном формате, близком к артистам, а у молодых музыкантов есть возможность поиграть вместе с корифеями - пройдут на площадке ресторана «Атриум», - говорится в сообщении организаторов.

Планируется участие в фестивале Игоря Бутмана, Олега Аккуратова, Нины Шацкой, Вадима Иващенко, Лены Шери, Ксении Федуловой.

Особенностью фестиваля этого года станет тема «Джаз по-русски» - исполнение джаза и блюза с русским темпераментом.