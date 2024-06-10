Еще два человека претендуют на кресло вологодского губернатора

[ Общество ]

Еще два региональных отделения политических партий выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Вологодской области.

На региональной конференции ЛДПР принято решение выдвинуть от либерал-демократов депутата Законодательного собрания области Антона Гримова.

Также со своим кандидатом определилось вологодское областное отделение КПРФ. На отчётно-выборной конференции решено, что им станет глава отделения Александр Морозов.

Таким образом, за кресло губернатора Вологодской области будут бороться уже четыре человека. Ранее сообщалось, что заявление на участие в выборах подали врио губернатора Георгий Филимонов и депутат Законодательного собрания от «Партии пенсионеров» Игорь Катухин.

Ожидается, что своего кандидата в губернаторы также может выдвинуть региональное отделение «Справедливой России-за правду».  

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