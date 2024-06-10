Еще два человека претендуют на кресло вологодского губернатора

Еще два региональных отделения политических партий выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Вологодской области.

На региональной конференции ЛДПР принято решение выдвинуть от либерал-демократов депутата Законодательного собрания области Антона Гримова.

Также со своим кандидатом определилось вологодское областное отделение КПРФ. На отчётно-выборной конференции решено, что им станет глава отделения Александр Морозов.

Таким образом, за кресло губернатора Вологодской области будут бороться уже четыре человека. Ранее сообщалось, что заявление на участие в выборах подали врио губернатора Георгий Филимонов и депутат Законодательного собрания от «Партии пенсионеров» Игорь Катухин.

Ожидается, что своего кандидата в губернаторы также может выдвинуть региональное отделение «Справедливой России-за правду».