Работник предприятия погиб при непонятных обстоятельствах в Бабаеве

Следователи устюженского следственного отдела устанавливают обстоятельства гибели 65-летнего работника деревообрабатывающего предприятия из Бабаева. Его тело было обнаружено в бункере, куда автоматически высыпаются древесные опилки.

«О происшествии в правоохранительные органы сообщила администрация предприятия, которая изначально, накануне днем, не могла найти пропавшего рабочего», - пояснили в региональном управлении следственного комитета.

При первоначальном осмотре следов борьбы и насилия на выявлено.

Сотрудники ведомства назначили судебную экспертизу для установления причин смерти мужчины.