Работник предприятия погиб при непонятных обстоятельствах в Бабаеве

[ Происшествия ]

Следователи устюженского следственного отдела устанавливают обстоятельства гибели 65-летнего работника деревообрабатывающего предприятия из Бабаева. Его тело было обнаружено в бункере, куда автоматически высыпаются древесные опилки.

«О происшествии в правоохранительные органы сообщила администрация предприятия, которая изначально, накануне днем, не могла найти пропавшего рабочего», - пояснили в региональном управлении следственного комитета.

При первоначальном осмотре следов борьбы и насилия на выявлено.

Сотрудники ведомства назначили судебную экспертизу для установления причин смерти мужчины. 

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фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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