В Череповце определен победитель фестиваля деревянных скульптур

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В Череповце определены победители и призеры фестиваля деревянных скульптур, проходивший в течение прошедшей недели. В результате победа досталась команде «Мастер Икс» из города металлургов, которая вырезала из дерева функциональную скамейку с символами семьи и дома.

Как сообщает официальный портал Череповца, в команде два человека – Юрия Писарев и Андрей Лошкарев, которые профессионально работают с деревом – вырезают детские городки, а также участвуют в аналогичных фестивалях. Команде достался главный приз – 100 тысяч рублей.

Второе место у карельской команды «Олонец», третье взяла группа «Тандем» из Подмосковья.

Сегодня в группе фестиваля началось голосование за приз зрительских симпатий.

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