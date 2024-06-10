В Череповце определен победитель фестиваля деревянных скульптур

В Череповце определены победители и призеры фестиваля деревянных скульптур, проходивший в течение прошедшей недели. В результате победа досталась команде «Мастер Икс» из города металлургов, которая вырезала из дерева функциональную скамейку с символами семьи и дома.

Как сообщает официальный портал Череповца, в команде два человека – Юрия Писарев и Андрей Лошкарев, которые профессионально работают с деревом – вырезают детские городки, а также участвуют в аналогичных фестивалях. Команде достался главный приз – 100 тысяч рублей.

Второе место у карельской команды «Олонец», третье взяла группа «Тандем» из Подмосковья.

Сегодня в группе фестиваля началось голосование за приз зрительских симпатий.