Пятилетняя программа переселения из ветхого жилья завершается в Вологде

В Вологде завершается пятилетняя программа переселения из ветхого жилья. В рамках программы, реализуемой по нацпроекту «Жилье и городская среда», переселению подлежат 442 семьи из 61 аварийного дома, признанного таковым до 1 января 2017 года. В настоящее время завершается финальный этап программы.

«С 2019 по 2024 год мы шли разными путями: приобретали квартиры в новостройках, построили муниципальный 208-квартирный жилой дом по улице Архангельской, 19, выплатили денежные возмещения собственникам аварийного жилья по их выбору. Напомню, что расселение носит компенсационный характер: семьи из муниципальных квартир получили жилье, равнозначное по площади занимаемому, собственникам по их выбору предоставлены денежные выплаты на покупку жилья или равноценные квартиры. Данный порядок предусмотрен жилищным законодательством и требованиями программы», – рассказал начальник департамента имущественных отношений администрации Вологды Дмитрий Дугинов.

На этой неделе ключи от новых квартир вручили семьям Кокиных и Комисаровых, которые ранее жили по адресу: ул. Ленина, 5 в селе Молочное. Здание было построено в 1955 году.

Семьи будут проживать в новостройках на улице Гагарина. Другие жители дома №5 по улице Ленина в Молочном получили квартиры в новостройке по улице Архангельской, 19.