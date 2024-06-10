10-летний долгострой реконструируют в Череповце

В Череповце достроят объект, который не могли завершить более 10 лет. Речь идет о торговом центре на Батюшкова, 5а.

«Скелет металлоконструкций портил внешний вид улицы Батюшкова более 10 лет. Собственник участка начал стройку еще в начале «десятых», но» построив каркас здания, работы остановил. С тех пор этот заброшенный объект - головная боль контролирующих структур и источник страхов местных жителей. Там то забор упадет, то листы железа отрывает ветром», - написал в соцсетях мэр города Вадим Германов.

По словам мэра, собственник получил разрешение на реконструкцию и завершение строительства объекта. Все работы должны быть завершены до конца мая следующего года.