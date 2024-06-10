Четыре детских сада начали ремонтировать в Вологде

В Володе начался капитальный ремонт четырех детских садов. Ремонты начались в детском саду № 26 (ул. Предтеченская, 31А), № 38, № 63 и здании детского сада № 108 на улице Ярославской, 38Б. На обновление каждого дошкольного учреждения выделено 20 млн рублей.

В проект входит ремонт фасадов, кровель, крылец, замена окон. В детских садах №38 и №108 также заменят тепловой узел. Работы уже начались и должны завершиться до 25 августа, чтобы новый учебный год дети встретили в обновленных помещениях.

«Наша цель – качественно новый рывок в благоустройстве и создании современной инфраструктуры. К ремонту детских садов и школ подходим комплексно, чтобы детям, учителям и воспитателям был комфортен процесс обучения. Наш город и область лидируют в образовательной части, пора повышать уровень комфортабельности и современности помещений», – отметил врио мэра Вологды Андрей Накрошаев на встрече с заведующими детских садов.

В Вологде программу дошкольного образования реализуют 83 организации: 75 муниципальных детских садов, три школы с группами для детей дошкольного возраста и пять частных детсадов. Всего детские сады посещают около 22 тысяч детей.