Вологодский «Олимп» с крупного поражения стартовал в первенстве «Золотого кольца»

Вологодский «Олимп» с поражения стартовал в первенстве третьей футбольной лиги «Золотого кольца». Команда Дениса Кубасова встречалась с ФК «Родник» из Ивановской области. Дебют «Олимпа» в первенстве III лиги случился только в 3 туре, в то время когда уже многие команды провели кто 2, а кто и 3 матча.

Вологжане смогли продержаться против одного из лидеров чемпионата весь первый тайм. После перерыва в ворота Ильи Космаенко влетело четыре безответных мяча. Итог матча 4:0 в пользу команды из города Родники.

Следующий матч «Олимп» проведёт в День России, 12 июня против молодёжной команды «Шинника».

Ярославцы сейчас идут на 5 месте, одержав одну победу после трех проведённых туров. ФК «Родник» отправятся в гости к ФК «Череповец». Встреча пройдёт 15 июня на стадионе «Металлург».