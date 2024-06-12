В администрации Вологды рассказали о программе праздника 12 июня

Власти Вологды рассказали о программе праздника, который пройдет в Вологде на День России, 12 июня.

Интерактивная площадка «Богатырские забавы» с военно-историческими клубами Вологды «Исток», «Ратник», «Великая государева крепость» начнет работать в 16.00.

Планируется проведение общегородского праздничного шествия «Мы – русские», в котором примут участие творческие коллективы учреждений культуры, молодежных объединений и спортивных организаций. Также в нем будут участвовать воспитанники детских садов вместе с родителями и педагогами. Движение колонны начнется в 17:30 от площади Возрождения, через улицы Лермонтова, Сергея Орлова и завершится на Кремлевской площади.

В 17:45 на площади начнется концертная программа ансамбля звонарей колокольни Софийского Собора, а в 18:00 на главной сцене начнется семейный фестиваль «Дружная семья – сильная Россия» с участием творческих коллективов и солистов города. В концерте примут участие студия эстрадного вокала «Солнечный круг», вокальная группа «Дети.РФ», вокально-хоровой ансамбль «Истоки» Вологодской епархии, учащиеся ДШИ «Арт-идея» Вологды и другие творческие коллективы города.

Также на площади с 12:00 до 20:00 будет работать ярмарка.