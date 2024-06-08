Конкурс профмастерства среди сотрудников ФСИН России прошел в Вологде

В Вологодском институте права и экономики ФСИН России подвели итоги Всероссийских смотров-конкурсов профессионального мастерства среди сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и работников исправительных центров ФСИН России.

В течение трех дней сотрудники системы из разных регионов страны проходили конкурсные испытания, обсуждали проблемные вопросы и делились опытом с коллегами.

Накануне были названы имена победителей профессиональных состязаний. Вологодских сотрудников среди победителей не оказалось.

«Убеждена, что в этом конкурсе нет проигравших, есть только победители. В течение нескольких дней у вас была возможность проявить не только свои профессиональные качества, но и пообщаться друг с другом, поделиться опытом», - обратилась к конкурсантам начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова.

Как уточнили в пресс-службе ВИПЭ, лучшими сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций стали:

I место – Артем Чувильдеев, начальник филиала по Пролетарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области;

II место – Екатерина Брекелова, старший инспектор информационно-аналитической группы ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области;

III место – Ольга Иванушкина, старший инспектор группы пробации филиала по городскому округу Королев ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области.



Лучшими работниками исправительных центров стали:

I место – Евгений Плехов, оперативный дежурный дежурной службы отдела безопасности ФКУ ИЦ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю;

II место – Ибрагим Межидов, заместитель начальника учреждения – начальник отдела безопасности ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Чеченской Республике;

III место – Марина Сидорова, старший инспектор изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области.