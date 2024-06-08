В Вологде выбрали «Национальную красу-2024»

В Вологде выбрали победительницу конкурса «Национальная краса-2024». Финал прошел накануне во Дворце спорта «Вологда».

Всего за звание боролись 129 девушек. Как сообщает пресс-служба городской администрации, представительниц землячеств и национально-культурных объединений Вологодчины оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли депутаты, специалисты из разных сфер, а также партнеры проекта.

«Впервые конкурс «Национальная краса Вологды» состоялся в прошлом году. Он направлен на сохранение этнокультурной самобытности народов России, проживающих на территории Вологды и всего региона. Проведение данного мероприятия – замечательная возможность объединить девушек из совершенно разных сфер. На подиум выходили студентки и представительницы самых разных профессий», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации города Яна Филиппова.

Абсолютной победительницей конкурса «Национальная краса Вологды-2024» стала Юлия Кустова – студентка Северо-западного института Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Теперь Юлия будет представлять Вологду в федеральном туре проекта.

«Я теперь «Национальная краса Вологды-2024». Эмоции переполняют, я горда и счастлива. Позади две недели различных испытаний и общения с участницами. Конкурс показал, как много в Вологде талантливых, прекрасных и добрых девушек. Мы все большие молодцы», – рассказала Юлия Кустова.

Также были определены победительницы и в отдельных номинациях. По итогам народного голосования «Народной красой» стала Яна Гуляева. Победу в номинации «Мисс эрудиция» одержала Надежда Катичева, в номинации «Мисс кулинария» – Вера Берегой, в номинации «Мисс национальный костюм» – Лина Павлова, в номинации «Мисс элегантность» – Виктория Волкова, в номинации «Мисс доброе сердце» – Евгения Дубровская, в номинации «Мисс коммуникабельность» – Кристина Пинаевская, в номинации «Мисс единство» – Зухро Ходиева и в номинации «Мисс зрительских симпатий 2024» – Ксения Шестакова и Крестина Шестакова.