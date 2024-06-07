Семилетний ребенок пролетел около 10 метров после удара автомобилем

[ Происшествия ]

Семилетний ребенок пострадал сегодня под колесами BMW. Происшествие попало на камеры Baza.net. ДТП случилось днем на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Петина. 

Судя по видео, мальчик стал перебегать дорогу, а иномарка завершала проезд перекрестка с улицей Петина на желтый сигнал светофора.

От удара автомобилем пострадавший отлетел примерно на 10 метров по сырому асфальту. 24-летний водитель иномарки вышел из автомобиля и побежал к пострадавшему.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. О состоянии пострадавшего да данный момент не сообщается. 

 

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видео: Baza.net
 

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