Депутаты и предприниматели помогают в ремонте волонтерского центра в Вологде

Большую партию строительных материалов сегодня доставили для ремонта здания, расположенного на улице Пугачёва, 57а. Здесь планируется разместить отделение волонтёрской организации «Добро.Центр», а также склад гуманитарной помощи, предназначенной бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции.

В скором времени начнутся работы во внутренней части здания. Строители заменят крышу, окна и покрасят фасады. В ремонте помогают предприниматели, в том числе и депутаты Вологодской городской Думы Дмитрий Наумов и Максим Осокин.

«Раньше здесь был молодёжный центр «Лидер», после этого было много различных вариантов, как его использовать. Решили в итоге здание передать «ГОРКОМу», чтобы сделать «Добро.Центр», где будут собираться волонтёрские организации. Здесь уже заселился «ШвейБат». Мы, как депутаты и все неравнодушные люди, созванивались, объединялись, чтобы произвести ремонт этого здания и уже в сентябре запуститься. Например, здесь будет находиться проект «Счастливая семья» и другие волонтёрские организации. Также здесь будет склад гуманитарной помощи для СВО. Здесь очень удобно сделать подвоз и грузиться, чтобы всё увозить», - рассказал Дмитрий Наумов.

Также депутат показал письма от детей из детских садов, которые отправятся к солдатам в зону СВО. Послания сделаны в форме треугольника. Сами дети передают в них слова благодарности и поддержки бойцам в зоне боевых действий, а также пожелания - скорее увидеться со своими родными.

По подготовленной смете все материалы закуплены. Осталось их доставить на место ремонта.