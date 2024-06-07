Соглашение о сотрудничестве заключили ПСБ и «Северсталь»

В ходе Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о сотрудничестве между ПСБ и «Северсталью». Документ подписан председателем ПСБ Петром Фрадковым и генеральным директором «Северстали» Александром Шевелевым.

Банк и металлурги являются партнерами более трех лет. В рамках нового соглашения стороны планируют расширить сотрудничество по факторинговым и транзакционным продуктам, документарным операциям, финансовой и инвестиционно-банковской деятельности. Кроме того, ПСБ разработает индивидуальные предложения по сервисам и услугам для сотрудников предприятий холдинга.

«Мы постоянно изучаем взаимодействие производителей с покупателями, анализируем логистические цепочки, потребности промышленных предприятий в текущих рыночных условиях. Актуализируем финансовые механизмы для производства и поставок готовой продукции так, чтобы они способствовали сохранению стабильности работы предприятий с поставщиками. Поддержим ряд проектов «Северстали», в том числе развитие первой на российском рынке цифровой платформы по продаже металлопроката», — сказал Петр Фрадков.