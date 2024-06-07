Экс-глава Вологодского района ушел из жизни

Скончался экс-глава Вологодского района Вячеслав Росляков, который возглавлял муниципалитет более 16 лет.

Как написал на своей странице в соцсетях глава округа Игорь Быков, Вячеслав Росляков 1 день не дожил до своего 79-летия.

«Вячеслав Павлович - заслуженный работник сельского хозяйства РФ, награжден правительственными орденами и медалями, почетный гражданин Вологодского района. Более 16 лет он возглавлял наш муниципалитет. Сегодня ему исполнилось бы 79 лет. На первом месте для него была работа… Его преданность делу, энтузиазм, бивший через край и целеустремленность помогли нашему району добиться больших успехов и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере. Вячеслав Павлович всегда был честен перед людьми и делал все ради их благополучия. Это невосполнимая утрата для всех нас», - написал Игорь Быков.

Вячеслав Росляков с 1989 по 1991 годы был председателем Вологодского райисполкома. С 1991 по 2005 годы - главой администрации района, главой Вологодского района.

В декабре 1999 года избран депутатом Законодательного собрания области по Вологодскому сельскому избирательному округу №12. В областном парламенте был председателем постоянного комитета по вопросам местного самоуправления.